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عربي-دولي

قائد الجيش البريطاني يوجه رسالة "خطيرة".. ويتوعد روسيا

Lebanon 24
19-06-2022 | 03:00
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أبلغ القائد الجديد للجيش البريطاني، الجنرال باتريك ساندرز، جنوده بضرورة الاستعداد لمواجهة روسيا في حرب عالمية ثالثة محتملة.

وقال ساندرز، إن الحرب الروسية الأوكرانية هزت أسس الأمن العالمي، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية.
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وتعهد الجنرال البريطاني بإعادة صياغة جيش قادر على هزيمة روسيا في المعركة.

وأضاف أنه يتعين على القوات البريطانية "الشجاعة الاستعداد للقتال في أوروبا مرة أخرى".

وفي أول رسالة وجهها للجنود بعد توليه قيادة الجيش البريطاني، الأسبوع الماضي، قال ساندرز إن العالم تغير منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة".

وفي إشارة مخيفة إلى الحرب العالمية الثانية، قال: "سنكون الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال مرة أخرى في أوروبا".

وأضاف: "أنا أول رئيس لهيئة الأركان العامة (البريطانية) منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشترك فيها قوة قارية (روسيا)"".

وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد "أن هدفنا الأساسي حماية المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال وكسب الحروب على الأرض".


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