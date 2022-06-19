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في قطاع غزة.. مناورات عسكريّة تحاكي عمليات ميدانية

Lebanon 24
19-06-2022 | 05:00
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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مساء السبت، عن إطلاق مناورات عسكرية على مدار أيام في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري لسرايا القدس، أبو حمزة، عبر "تلغرام"، إنه "استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة، نعلن في سرايا القدس عن انطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة".
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وأضاف أن "المناورات ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

ولفت إلى أن "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيدا منا على استمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة".

وفي سياق متصل، شنت الطائرات الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، غارات على مواقع في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد شهور من الهدوء النسبي في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الغارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية وسط وشمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
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