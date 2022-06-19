بسبب حرب أوكرانيا.. هل العالم أمام "مجاعة جماعية محتملة"؟

Advertisement

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي قائلاً: "عندما تشن الحرب، يجوع الناس". هذا هو بالضبط ما بدأ يحدث فيما الحرب في أوكرانيا تدمر الإمدادات الغذائية في العالم.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" يعد نقص الغذاء العالمي نتيجة غير مرئية إلى حد كبير لحرب أوكرانيا، التي تصادف أن يشارك فيها اثنان من أكبر مصدري الحبوب في العالم. والتأثير المضاعف في الأسواق العالمية قد بدأ للتو. لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض حذر من أنه ما لم يتم اتخاذ خطوات سريعة، فإن الحرب يمكن أن تؤدي إلى "مجاعة جماعية محتملة". الأرقام مخيفة. تقدر سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن الصراع منع تصدير 30 في المائة من القمح والشعير في العالم. يتوقع مركز التنمية العالمية أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى دفع 40 مليون شخص إلى الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي. وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار الغذاء العالمية أعلى بنسبة 30 في المائة عما كانت عليه قبل عام. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للأمم المتحدة الشهر الماضي إن إمدادات الغذاء في العالم "محتجزة بكل ما للكلمة من معنى كرهينة من قبل الجيش الروسي". ونقل مشهد محاولة المزارعين الأوكرانيين جني محاصيلهم وهم يرتدون الخوذ والسترات الواقية من الرصاص".وتابعت الصحيفة، "شجب الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا التي تحبس 20 مليون طن من الحبوب في الصوامع. وقال في مؤتمر عمالي في فيلادلفيا: "لا يمكن أن تخرج عبر البحر الأسود لأنها سوف تتطاير من الماء". بالنسبة لبلدان مثل مصر، التي كانت تشتري ما يصل إلى 80 في المائة من قمحها من أوكرانيا، فإن هذا القطع يمثل كارثة. هذا التأثير الجانبي الكئيب للحرب يحظى أخيرًا ببعض الاهتمام العاجل. أعلن بايدن هذا الأسبوع عن خطة لبناء صوامع مؤقتة على الحدود البرية لأوكرانيا بحيث يمكن تصدير المزيد من الحبوب برا. يسافر بلينكن إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع الحلفاء لمناقشة تدابير الطوارئ لمكافحة نقص الغذاء. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أينما ذهبنا، كل بلد نتحدث إليه منشغل بهذا التحدي"."وأضافت الصحيفة، "حولت الحرب أوكرانيا من سلة خبز إلى ساحة حرب. تصدّر أوكرانيا في العادة ما بين 5 إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية. قال المسؤول إن الصادرات انتعشت في أيار إلى مليوني طن. ويأمل أنه باستخدام الطرق البرية، يمكن لأوكرانيا تصدير 3 إلى 4 ملايين طن شهريًا حتى نيسان المقبل. تسبب النقص في ارتفاع حاد في الأسعار. قال مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يوم الخميس أن الوكالة تدفع 10 إلى 20 في المائة للسلع أكثر مما كانت عليه قبل الحرب. وقال المسؤول إن التكاليف التشغيلية لبرنامج الغذاء العالمي زادت 29 مليون دولار شهريًا. تضاعفت أسعار الأسمدة خلال العام الماضي، وفقًا لأرقام البنك الدولي التي نقلها مسؤول الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. في البلدان الفقيرة، هناك المزيد من الناس الذين يعانون من الجوع. ويشير مشروع تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يسمى شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة إلى أن 10 دول ستواجه مشاكل غذائية كبيرة بسبب الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا واليمن، التي دمرتها بالفعل صراعاتها الداخلية".وبحسب الصحيفة، "يعمل غوتيريش منذ أسابيع على محاولة رفع الحظر المفروض على البحر الأسود، في صفقة من شأنها أن تسهل صادرات روسيا من الغذاء والأسمدة، وكذلك الصادرات الأوكرانية. لقد كان يتفاوض بهدوء مع تركيا وروسيا وأوكرانيا، ويأمل أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل في تركيا مع ثلاث دول لمناقشة خطط إعادة فتح البحر الأسود أمام التجارة، بما في ذلك مرافقة سفن الشحن. كانت مناقشة الأمم المتحدة في البحر الأسود إحدى قنوات الوساطة القليلة التي لا تزال مفتوحة. يدعم مسؤولو وزارة الخارجية جهود غوتيريش، ويأملون أنه إذا سارت مناقشات الأسبوع المقبل بشكل جيد، فقد تبدأ أوكرانيا في شحن ما بين 2 إلى 4 ملايين طن من الحبوب عن طريق البحر كل شهر. وقالت باور في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بوتين "يستغل الجوع كسلاح، ويأخذ عن عمد عشرات الملايين من الأطنان من المواد الغذائية من السوق في حين أن ملايين الأرواح في إفريقيا وخارجها على المحك". على الرغم من أن الحرب على أوكرانيا تدور داخل حدود البلاد، إلا أن عواقبها تطال كل أنحاء العالم. قد يكون وقف الحرب مستحيلاً، ولكن هناك حاجة ملحة لإنهاء الحصار القاسي على البحر الأسود الذي يجوع أفقر الناس في العالم.