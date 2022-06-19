بعد توصية المفوضية.. أوروبا تكشف الدعم الجديد لأوكرانيا

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كشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن الدعم المقبل لأوكرانيا، في أعقاب توصية المفوضية الأوروبية، بمنح كييف صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي التي تسعى إليها بقوة.ولم تبت المفوضية من قبل بهذه السرعة في طلب ترشيح أصبح مسألة عاجلة، بسبب الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من 3 أشهر وتعد جزءا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.وقال بوينو، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاتحاد الأوروبي لم يشهد مثل هذه الوحدة تجاه أي قضية أخرى تتعلق بدولة ثالثة خارج التكتل، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن أي قرار في مجال السياسة الخارجية بحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء الـ27.وقدمت كييف ترشيحها للاتحاد الأوروبي أواخر شهر فبراير عقب بدء الحرب، ومنذ ذلك الحين لم يكف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن وضع التكتل أمام تحدٍ لإثبات أن "الأقوال حول انتماء الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية ليست كلاما فارغا".وبالإضافة للخطوة المقبلة في دعم كييف، أوضح المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي أنه "بالإضافة إلى العقوبات فإننا قدمنا مساعدات مالية وفنية ضخمة لأوكرانيا وللشعب الأوكراني، ونعمل الآن مع أوكرانيا لتسهيل الصادرات الغذائية والزراعية إلى الخارج".