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عربي-دولي

بعد سقوطه عن الدراجة... بايدن يقفز ليُثبت أنّه بخير (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2022 | 06:30
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بعد تعرضه لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، أمس السبت، مازح الرئيس الأميركي جو بايدن صحافية منفذاً عدداً من القفزات السريعة ليؤكد لها أنه بخير، عند سؤالها له عما إذا كان يعاني من أي إصابات نتيجة الحادثة.
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فقد أظهر مقطع مصور نشرته الصحافية عبر حسابها في تويتر، اليوم الأحد، وهي تصرخ لتسأله عن حاله، بايدن ينزل على درج إحدى الكنائس، ومن ثم يقفز دون أن يرد عليها، صعوداً وهبوطاً ويداه ممدودتان.

ليرفع قبضتيه مبتسماً، في إشارة إلى أنه في أحسن أحواله، بينما كان المارة على الجانب الآخر من شارع الملك تشارلز يهتفون لتحيته.

حادث دراجة هوائية
أتى ذلك، بعد ساعات على وقوع الرئيس الأميركي من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط صوره.
 
 
 
المصدر: العربية
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