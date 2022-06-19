بعد 100 يوم على الحرب الأوكرانية.. كيف يبدو الاقتصاد الروسي؟

منذ بداية الحرب الأوكرانية، تركّزت الأنظار على مقدّرات ومقومات الاقتصاد الروسي وسط العقوبات الغربية التي طالت موسكو بكثافة.

وأورد تقريرٌ لشبكة "سكاي نيوز عربية" سلسلة من الأرقام الأساسيّة التي تكشف واقع الاقتصاد الروسي، وذلك بعد مرور أكثر من 100 يوم على اندلاع الحرب في أوكرانيا اعتباراً من 24 شباط 2022 وحتى اليوم... فإليكم ما يلي:

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1- إجمالي عائدات الطاقة: 98 مليار دولار



2- إرتفاع عائدات الصادرات بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021



3- انخفاض الواردات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021



4- صعود الروبل الروسي 30%، وهو أعلى مستوى منذ العام 2018



5- معدل التضخم في روسيا بلغ 17%