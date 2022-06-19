4 سيناريوهات محتملة.. كيف يمكن أن تخضع الصين تايوان؟

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لكن تنفيذ غزو واسع النطاق ليس بأي حال من الأحوال الخيار الوحيد أمام الصين لإجبار تايوان على الخضوع إليها، إذ رأى محللون أن هناك بعض السيناريوهات التي يمكن أن تنفذها بكين، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. أحيا الصراع الأوكراني الروسي المخاوف في تايوان التي تعتبرها الصين مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر، حيث تعتبر بكين أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها، وكررت مراراً أنها عازمة على استعادة السيطرة عليها ولو بالقوّة.لكن تنفيذ غزو واسع النطاق ليس بأي حال من الأحوال الخيار الوحيد أمام الصين لإجبار تايوان على الخضوع إليها، إذ رأى محللون أن هناك بعض السيناريوهات التي يمكن أن تنفذها بكين، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.



ونبدأ من السيناريو الأول، حيث يمكن للصين أن تغزو بعض أو كل جزر تايوان البعيدة عن الجزيرة الأساسية.



إذ تقع كل من جزيرتي كينمن وماتسو على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة ساحل الصين الرئيسي، وتعرضتا لقصف مدفعي مستمر في العقود التي تلت نهاية الحرب الأهلية الصينية.



كما يمكن أن تستهدف بكين أيضاً مصالح تايوانية أخرى في بحر الصين الجنوبي، مثل جزيرة براتاس المرجانية أو حتى تايبينغ الواقعة في سلسلة جزر سبراتلي البعيدة.



وإذا أرادت التصعيد أكثر يمكنها الاستيلاء على أرخبيل بينغو الأقرب إلى تايوان والذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من الجزيرة الرئيسية. ضم جزر بعيدةونبدأ من السيناريو الأول، حيث يمكن للصين أن تغزو بعض أو كل جزر تايوان البعيدة عن الجزيرة الأساسية.إذ تقع كل من جزيرتي كينمن وماتسو على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة ساحل الصين الرئيسي، وتعرضتا لقصف مدفعي مستمر في العقود التي تلت نهاية الحرب الأهلية الصينية.كما يمكن أن تستهدف بكين أيضاً مصالح تايوانية أخرى في بحر الصين الجنوبي، مثل جزيرة براتاس المرجانية أو حتى تايبينغ الواقعة في سلسلة جزر سبراتلي البعيدة.وإذا أرادت التصعيد أكثر يمكنها الاستيلاء على أرخبيل بينغو الأقرب إلى تايوان والذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من الجزيرة الرئيسية.





وأضاف "إذا احتل جيش التحرير الشعبي بينغو فسيشكل ذلك موطئ قدم لهجمات قصيرة المدى وتحقيق تفوق جوي".



فيما أورد تقرير للكلية الحربية البحرية الأميركية أن هناك "عدداً من المزايا المهمة" لاستراتيجية انتزاع جزر تكون قاعدة لهجمات أخرى وتبدأ من الجزر التايوانية النائية.



لكن يمكن للصين أيضاً أن تختار عدم مهاجمة الجزيرة الرئيسية واستخدام عمليات الضم للضغط الدبلوماسي والنفسي على تايبيه.



إغلاق جمركي

في موازاة ذلك، أمام الصين سيناريو ثان، وهو فرض "إغلاق جمركي"، أي السيطرة بشكل فعال على الحدود الجوية والبحرية لتايوان ومعاينة السفن والطائرات الآتية والسماح بمرور المركبات "البريئة" وتحويل "المشبوهة" إلى الموانئ الصينية.



وأورد تقرير لمجلس العلاقات الخارجية نشر عام 2021 أنه وفق هذا السيناريو "ستسمح الحكومة الصينية لشعب تايوان بإدارة شؤونه الخاصة في الجزيرة لبعض الوقت على الأقل مع إظهار أنها تسيطر على ما يدخل (وربما ما يخرج)".



كذلك سيظل مسموحاً إدخال واردات الغذاء والطاقة، وكذلك حركة الركاب عبر العبّارات اليومية مثلا.



وذكر التقرير أن "الهدف هو إجبار تايوان على قبول فقدانها السيطرة، وقطع تايوان على الأقل عن عمليات نقل المعدات العسكرية والخبراء الأجانب المرتبطين بها". وفي هذا الإطار، قال الأدميرال المتقاعد لي هسي مين الذي كان قائداً للقوات المسلحة التايوانية حتى عام 2019، إن "أهمية بينغو الاستراتيجية تفوق أهمية الجزر الأخرى".وأضاف "إذا احتل جيش التحرير الشعبي بينغو فسيشكل ذلك موطئ قدم لهجمات قصيرة المدى وتحقيق تفوق جوي".فيما أورد تقرير للكلية الحربية البحرية الأميركية أن هناك "عدداً من المزايا المهمة" لاستراتيجية انتزاع جزر تكون قاعدة لهجمات أخرى وتبدأ من الجزر التايوانية النائية.لكن يمكن للصين أيضاً أن تختار عدم مهاجمة الجزيرة الرئيسية واستخدام عمليات الضم للضغط الدبلوماسي والنفسي على تايبيه.إغلاق جمركيفي موازاة ذلك، أمام الصين سيناريو ثان، وهو فرض "إغلاق جمركي"، أي السيطرة بشكل فعال على الحدود الجوية والبحرية لتايوان ومعاينة السفن والطائرات الآتية والسماح بمرور المركبات "البريئة" وتحويل "المشبوهة" إلى الموانئ الصينية.وأورد تقرير لمجلس العلاقات الخارجية نشر عام 2021 أنه وفق هذا السيناريو "ستسمح الحكومة الصينية لشعب تايوان بإدارة شؤونه الخاصة في الجزيرة لبعض الوقت على الأقل مع إظهار أنها تسيطر على ما يدخل (وربما ما يخرج)".كذلك سيظل مسموحاً إدخال واردات الغذاء والطاقة، وكذلك حركة الركاب عبر العبّارات اليومية مثلا.وذكر التقرير أن "الهدف هو إجبار تايوان على قبول فقدانها السيطرة، وقطع تايوان على الأقل عن عمليات نقل المعدات العسكرية والخبراء الأجانب المرتبطين بها".

حصار

وبالانتقال إلى السيناريو الثالث، فقد تختار بكين أيضاً فرض حصار كامل على مضيق تايوان، ما يمنع إدخال وإخراج أي شيء.



فقد أفادت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير نشرته عام 2021 بأنه "في الوقت الحاضر، يستطيع جيش التحرير الشعبي فرض حصار محلي على موانئنا الحيوية ومطاراتنا ومسارات رحلاتنا الخارجية، لقطع خطوط اتصالاتنا الجوية والبحرية والتأثير على تدفق إمداداتنا العسكرية ومواردنا اللوجستية وكذلك استدامة العمليات".



وقال ضابط الاستخبارات الأميركي المتقاعد لوني هينلي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية في شباط من العام الماضي إن الصين ستكون قادرة على مواصلة حصارها "إلى أجل غير مسمى"، حتى باستعمال قدر محدود جدا من القوة.

حملة قصف

أما السيناريو الرابع فلا يخلو بتاتاً من العمل العسكري، لكن يمكن لجيش التحرير الشعبي أن يمتنع عن تنفيذ غزو بري كامل، ويلجأ بدل ذلك الى الضربات الجوية والصاروخية لتدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية الرئيسية، ما سيؤدي إلى شلّ دفاعات تايوان.



ويمكن أن تستخدم الصين الحرب الإلكترونية لتحقيق الهدف نفسه.



فقد صرّح المحلل الأمني والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية أندرو كريبينفيتش لصحيفة "ذي تلغراف" البريطانية أنه "إذا تصرف جيش التحرير الشعبي وفقًا لعقيدته، فمن المحتمل أن نشهد هجوماً إلكترونياً هائلاً مدعوماً بتشويش على نطاق واسع وأشكال أخرى من الحرب الإلكترونية على الجزيرة لتعطيل البنية التحتية الحيوية وروابط القيادة العسكرية".



ويمكن للصين أيضاً أن تختار قصف تايوان لإخضاعها مستغلة تفوقها الجوي لترويع سكان الجزيرة.

لكن الباحث في معهد إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بسنغافورة جيمس شار يعتقد أن احتمال التسبب بـ "إراقة دماء ودمار لدى من يسمونهم إخوانهم الصينيين" من شأنه أن يحول دون اتخاذ هذا القرار.



يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثارت المخاوف في تايوان التي تعتبرها الصين مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر.



وأكدت الصين في تصريحات الشهر الجاري، على لسان وزير دفاعها، أنها لن تتردد في شن حرب على تايوان وسحق أي محاولة لاستقلال الجزيرة، مطالباً واشنطن بالتراجع فوراً عن بيع أي أسلحة هجومية لها.