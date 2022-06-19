بينيت يهدد إيران: ستدفعون الثمن!

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اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، الى أنّ إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج”.وشدد بينيت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية على أن “هناك خطر كبير على المواطنين والرعايا الإسرائيليين في تركيا، وإيران ستدفع الثمن في حال استهدفتهم في تركيا”.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا "إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم".وشدد بينيت على أن "من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن".