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عربي-دولي

ألمانيا: إجراءات طارئة لتعويض إمدادات الغاز

Lebanon 24
19-06-2022 | 13:00
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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان: "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".
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(أ.ف.ب)
المصدر: أ.ف.ب
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