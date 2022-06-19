ألمانيا: إجراءات طارئة لتعويض إمدادات الغاز

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية.



وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان: "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

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(أ.ف.ب)