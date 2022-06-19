هجوم روسي "شرس" شرقي أوكرانيا.. وضربة بالصواريخ

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أعلنت روسيا، الأحد، أن هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا يمضي قدما وأنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان مصور: "الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح". وأضاف أن القوات سيطرت على حي ميتيولكين على الأطراف الشرقية للمدينة.ومضى يقول: "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل ضرب الأهداف العسكرية على أراضي أوكرانيا".وأفاد كوناشينكوف بأن صواريخ كاليبر طويلة المدى استهدفت مقر قيادة في منطقة دنيبروبتروفيسك، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين من وحدات منها هيئة الأركان العامة.