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عربي-دولي
هجوم روسي "شرس" شرقي أوكرانيا.. وضربة بالصواريخ
Lebanon 24
19-06-2022
|
14:30
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أعلنت روسيا، الأحد، أن هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا يمضي قدما وأنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان مصور: "الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح". وأضاف أن القوات سيطرت على حي ميتيولكين على الأطراف الشرقية للمدينة.
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ومضى يقول: "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل ضرب الأهداف العسكرية على أراضي أوكرانيا".
وأفاد كوناشينكوف بأن صواريخ كاليبر طويلة المدى استهدفت مقر قيادة في منطقة دنيبروبتروفيسك، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين من وحدات منها هيئة الأركان العامة.
وقالت روسيا أيضا إنها دمرت 10 مدافع هاوتزر إم 777 عيار 155 مليمترا وما يصل إلى 20 مركبة عسكرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية كانت الدول الغربية زودت كييف بها خلال الأيام العشرة الماضية.
وأكد كوناشينكوف أن صواريخ إسكندر قصفت محطة خاركيف لإصلاح الدبابات في أوكرانيا، فدمرت نظامين متعددين لإطلاق الصواريخ.
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