قمة مصرية أردنية بحرينية في شرم الشيخ

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عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، لقاء قمة مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خلفية، في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان إن الاجتماع تناول العلاقات الاستراتيجية ومسارات التعاون الثنائي بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.وأضاف راضي أن لقاء القمة تناول أيضا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.ورحب القادة، بالقمة المرتقبة أن ستستضيفها السعودية بن قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.