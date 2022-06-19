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عربي-دولي
غانتس يحذر إيران من استهداف إسرائيليين.. ويتوعد بالرد
Lebanon 24
19-06-2022
|
16:59
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، مجددا إيران من استهداف السياح الإسرائيليين في تركيا، مؤكدا أن الخطر في تركيا قائم متوعدا برد هجومي.
وقال إن تل أبيب تحضر قدرات هجومية إذا اقتضت الضرورة لرد أي اعتداء إيراني ضد إسرائيليين.
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زيارة إلى تركيا
في الأثناء، أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأحد أنه يعتزم التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين.
لكن أيضا في أعقاب مخاوف عبرت عنها إسرائيل في الآونة الأخيرة من أن مواطنيها ربما يكونون عرضة لهجمات يشنها عملاء إيرانيون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.
مخاوف من مخطط إيراني
يشار إلى أن إسرائيل حذرت مواطنيها من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تخوفها من تدبير إيران لعمليات اغتيال أو خطف بعدما تعهدت بالثأر لاغتيال عقيد في الحرس الثوري في 22 أيار والذي حملت عملاء إسرائيليين المسؤولية عنه.
في المقابل، لم تعلق إيران على تحذير السفر الإسرائيلي والذي يركز حاليا على إسطنبول بعينها.
تلميح للتحذير
بينما ألمحت وزارة الخارجية التركية إلى التحذير في بيان صدر في 13 حزيران دون أن يذكر أي دولة بالاسم، وقالت إن تركيا بلد آمن يتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة "في إطار آليات التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".
في غضون ذلك، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الموساد وأجهزة المخابرات التركية أحبطا مؤامرة لاستهداف إسرائيليين في تركيا. وفي الوقت الحالي، يقدر أن هناك نحو 2000 إسرائيلي في تركيا.
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