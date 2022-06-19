غانتس يحذر إيران من استهداف إسرائيليين.. ويتوعد بالرد

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، مجددا إيران من استهداف السياح الإسرائيليين في تركيا، مؤكدا أن الخطر في تركيا قائم متوعدا برد هجومي.



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زيارة إلى تركيا

في الأثناء، أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأحد أنه يعتزم التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين.



لكن أيضا في أعقاب مخاوف عبرت عنها إسرائيل في الآونة الأخيرة من أن مواطنيها ربما يكونون عرضة لهجمات يشنها عملاء إيرانيون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي. وقال إن تل أبيب تحضر قدرات هجومية إذا اقتضت الضرورة لرد أي اعتداء إيراني ضد إسرائيليين.زيارة إلى تركيافي الأثناء، أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأحد أنه يعتزم التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين.لكن أيضا في أعقاب مخاوف عبرت عنها إسرائيل في الآونة الأخيرة من أن مواطنيها ربما يكونون عرضة لهجمات يشنها عملاء إيرانيون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.