لقاء ثُلاثي في شرم الشيخ قبل زيارة بن سلمان لمصر

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في إطار حراك عربي تحضيري لزيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة أجرى زعماء مصر والأردن والبحرين مشاورات في شرم الشيخ عشية زيارة مقررة لولي العهد السعودي إلى مصر.وسط حراك عربي متلاحق يسبق زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمنتجع شرم الشيخ اليوم، غداة قمة ضمت الرئيس المصري والعاهلين البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ "الجريدة" إن اللقاء المصري - السعودي يأتي في إطار حراك إقليمي مكثف تشهده المنطقة لتنسيق المواقف وصولاً إلى وضع يحفظ أمن دول منطقة الشرق الأوسط، وإن المباحثات ستتناول ثلاثة ملفات بشكل رئيسي، أولها مستقبل العلاقات المصرية - السعودية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبحث إمكانية زيادة الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.وأشارت المصادر إلى أن الملف الثاني الذي يحظى باهتمام الزعيمين هو بحث تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على دول المنطقة، خصوصاً الدول التي تعتمد على استيراد القمح من الدولتين المتحاربتين، في مقدمتها مصر التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، إذ سبق أن أعلنت السعودية إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مارس الماضي.كما تشهد القمة بحث الملف الثالث الخاص بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى على الصعيد الإقليمي، قبل القمة الأميركية - العربية المرتقبة في جدة منتصف يوليو المقبل، التي تجمع الرئيس الأميركي مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقادة مصر والأردن والعراق، ومناقشة الموقف من القضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، والتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية.القمة المصرية - السعودية، تأتي غداة عقد الرئيس السيسي مباحثات قمة مع العاهلين البحريني والأردني في شرم الشيخ، أمس، إذ اتفق الزعماء الثلاثة على الترحيب بالقمة المرتقبة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية، وتستضيفها مدينة جدة 16 تموز المقبل.المتحدث باسم الرئاسة المصرية صرح بأن الرئيس السيسي رحب بشقيقيه البحريني والأردني؛ ضيفين عزيزين على مصر، وأعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، وأكد تطلع القاهرة إلى تعزيز التعاون البناء بين الدول الثلاث، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خصوصاً وسط التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.من جانبهما، أشاد ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينها، فضلاً عن أن هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً.