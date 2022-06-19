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عربي-دولي

إيران ترفض استقبال رافائيل غروسي وتطمئن الإمارات

Lebanon 24
19-06-2022 | 17:18
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أكد مصدر مطلع في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طلب إجراء زيارة جديدة إلى طهران، بعد قرار الوكالة الذي دان إيران، لكن الخارجية الإيرانية رفضت التعاون معه، وأبلغته بطريقة غير رسمية وشفهية بضرورة أن تغير الوكالة سياساتها تجاه إيران قبل موافقة الأخيرة على أي زيارة.
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وبعد يوم من تعبير الإمارات عن قلقها إزاء أنشطة طهران النووية، وسط تدهور تعاون الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعثّر جهود إحياء الاتفاق النووي، سعى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى تطمين أبوظبي بشأن خطط بلاده الذرية والأمنية.
وذكرت تقارير إيرانية رسمية، أن عبد اللهيان أبلغ نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، أن الجمهورية الإسلامية تعطي أولوية قصوى لتحسين العلاقات مع جيرانها.
وقال عبد اللهيان، إن طهران تدعو إلى مزيد من تبادل الزيارات والمشاورات للتوسع في العلاقات الثنائية.
وشدد الوزير الإيراني، خلال الاتصال، على أن بلاده تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وترى أن تدخل ووجود الأجانب يضر بأمن المنطقة.
وألقى عبد اللهيان باللوم على وجود إسرائيل في انعدام الأمن بالمنطقة، مؤكداً أنه يسبب زعزعة الاستقرار وانتشار الإرهاب والتخريب.
ودعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي إلى زيارة طهران، التي تخشى احتمال عزلها إقليمياً جراء تقدم مسار تطبيع إسرائيل مع دول المنطقة والخليج.
من جهته، رحّب الوزير الإماراتي بالتشاور المنتظم بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين، مشيراً إلى دور المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية.
وأكد أن الإمارات لن تسمح بأي أعمال تخريبية تنطلق من أراضيها ضد دول الجوار.

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