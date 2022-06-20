26
o
بيروت
32
o
طرابلس
14
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيسة وزراء فرنسا: نتيجة الانتخابات خطر على البلاد
Lebanon 24
20-06-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة تشكل "خطرا" على البلاد.
وقالت بورن: "النتيجة تمثل خطرا على بلدنا في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها".
Advertisement
وفقد ماكرون وحلفاؤه أغلبيتهم المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومعها سيطرتهم على أجندة الإصلاح، في نتيجة مدمرة للرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخرا.
وقالت بورن في كلمة بثها التلفزيون إن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد أغلبية تدعمها.
وأضافت "سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية... لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة".
وفازت بورن نفسها في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد حيث تغلبت في الجولة الثانية على منافس من اليسار.
وأخفق بعض أعضاء حكومتها، مثل وزيرتي البيئة والصحة، في مساعيهم للفوز بمقعد برلماني بينما نجح آخرون مثل وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون ووزير الميزانية جابرييل أتال ووزير العمل أوليفييه دوسوب.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الوزراء الذين فشلوا في حملتهم البرلمانية سيستقيلون.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعديلات على أسعار الإنترنت في لبنان.. هكذا أصبحت مؤخراً
Lebanon 24
تعديلات على أسعار الإنترنت في لبنان.. هكذا أصبحت مؤخراً
14:18 | 2022-06-19
19/06/2022 02:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
22:07 | 2022-06-19
19/06/2022 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة كما لم تشاهدونه من قبل (فيديو)
Lebanon 24
وزير الطاقة كما لم تشاهدونه من قبل (فيديو)
10:37 | 2022-06-19
19/06/2022 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة على شاطئ الدامور.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة على شاطئ الدامور.. هذا ما حصل
12:37 | 2022-06-19
19/06/2022 12:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم عن البنزين.. اليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
خبر مهم عن البنزين.. اليكم آخر المستجدات
11:19 | 2022-06-19
19/06/2022 11:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2022-06-20
في مصر... اعترافات صادمة لمرتكبة مذبحة المرج
06:00 | 2022-06-20
سوريا.. مقتل 13 شخصاً من قوات الأمن في الرقة
05:30 | 2022-06-20
من أجل ضمان فوزه في الحرب.. هل سيتمكن بوتين من تحمل الركود الاقتصادي؟
05:00 | 2022-06-20
زيلينسكي: موسكو ستكثف عملياتها ضدنا ونحن جاهزون
04:36 | 2022-06-20
كان هو الـ"دي جي"... المليادير المصري نجيب ساويرس يحيي حفلاً موسيقياً في أحد مطاعم القاهرة
04:30 | 2022-06-20
للعدول عن الانسحاب.. الصدر يرفض مبادرة من الإطار التنسيقي
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
20/06/2022 14:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
20/06/2022 14:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
20/06/2022 14:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact