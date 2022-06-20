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الرئيس السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد

Lebanon 24
20-06-2022 | 00:30
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تسلم الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد السفير البحريني وحيد مبارك سيار سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لمملكة البحرين في دمشق، وذلك خلال مراسم جرت في قصر الشعب، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل مقداد.
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وتولى سفير البحرين الجديد في سوريا منصبه رسميا في أول بعثة دبلوماسية كاملة للبلاد هناك منذ أكثر من عقد في ظل استمرار دمشق في تطوير علاقاتها مع الدول العربية.

وقالت وكالة الأنباء السورية: "استقبل الرئيس الأسد السفير سيّار وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين متمنياً له النجاح في مهمته. "

وكان قد أعيد فتح سفارة البحرين في دمشق عام 2018.
(سكاي نيوز)
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