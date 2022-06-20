مأساة المهاجرين مستمرة.. انتشال 4 جثث قبالة سواحل تونس

فيما تستمر مأساة المهاجرين، انتشلت قوات خفر السواحل التونسية الأحد 4 جثث لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.



وقال مدير مكتب الاعلام والاتصال في الوزارة فاكر بوزغاية لفرانس برس: "انتشلت 4 جثث متحلّلة بالقرب من الشاطئ" في محافظة صفاقس (وسط-شرق) بعدما غرق مركب هؤلاء المهاجرين قبل أيام.

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فيما لم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل عن حادث الغرق ومكان انطلاق المهاجرين.



تزايد الوتيرة

يشار إلى أنه مع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.



واعتبر 75 شخصاً في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه مئة مهاجر، بحسب ما أعلن خفر السواحل التونسيون نهاية أيار الفائت.



على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو العثور على جثث 24 مهاجراً بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.



يذكر أن مئات المهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يصلون إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما يبحرون على متن قوارب متداعية.



إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.



وتمكن في العام الماضي 15671 مهاجراً، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12883 عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.



فيما فُقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 عام 2020، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. جثث 24 مهاجراًعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو العثور على جثث 24 مهاجراً بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.يذكر أن مئات المهاجرين معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يصلون إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما يبحرون على متن قوارب متداعية.إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسيةوتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.وتمكن في العام الماضي 15671 مهاجراً، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12883 عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.فيما فُقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 عام 2020، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

(العربية)