رقم مفاجئ.. الإصابات العالمية لـ"كوفيد-19" تقترب من 537 مليونا!

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ارتفع عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد إلى قرابة 537 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حوالي 6.7 ملايين حالة وفاة.فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 536.89 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 على مستوى العالم.أما فيما يتعلق بعدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، في مختلفة أنحاء العالم، فقد وصل الإجمالي إلى 6,729,555 حالة وفاة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في كانون الاول من العام 2019.أما أكثر الدول تأثرا بعدد الإصابات والوفيات في العالم، فكانت الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 86,158,354 إصابة، من بينها 1,012,265 حالة وفاة.