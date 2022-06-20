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عربي-دولي

رقم مفاجئ.. الإصابات العالمية لـ"كوفيد-19" تقترب من 537 مليونا!

Lebanon 24
20-06-2022 | 03:00
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ارتفع عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد إلى قرابة 537 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حوالي 6.7 ملايين حالة وفاة.


فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 536.89 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19 على مستوى العالم.
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أما فيما يتعلق بعدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، في مختلفة أنحاء العالم، فقد وصل الإجمالي إلى 6,729,555 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في كانون الاول من العام 2019.

أما أكثر الدول تأثرا بعدد الإصابات والوفيات في العالم، فكانت الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 86,158,354 إصابة، من بينها 1,012,265 حالة وفاة.
 
وتلتها الهند وسجلت 43,296,692 إصابة، و524,855 حالة وفاة، وهذه أرقام رسمية، ولكن بعض المعلقين والخبراء يعتقدون أن الأرقام الحقيقية أكثر بكثير ممن المعلن، بالنظر إلى احتمالات حدوث الإصابات والوفيات في مناطق نائية أو لم يتم الإبلاغ عنها.

وجاء البرازيل ثالثة من حيث عدد الإصابات، وسجلت 31,611,769 إصابة مؤكدة، و668,693 حالة وفاة.

عربيا، احتل العراق المركز الأول من حيث الإصابات وسجل 2,331,872 إصابة، منها 25,228 حالة وفاة.

وحل الأردن ثانيا، حيث بلغ عدد الإصابات 1,697,673 إصابة، من بينها أكثر من 14000 حالة وفاة.

ومن حيث الإصابات، يحتل العراق والأردن المركزين 41 و46 على مستوى العالم.
(سكاي نيوز)
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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