ما سر "الخطاب الطويل" لبوتين؟ وما علاقة مرضه؟

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وأوضح التقرير أنه: "ربما استغل الرئيس الروسي، 69 عامًا، خطابه المطول لتبديد التكهنات المنتشرة حول صحته التي أذكتها مقاطع مصورة للزعيم الروسي أظهرته وكأنه يعاني من مرض سريا". قال تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن الخطاب الطويل الذى أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى "سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي"، يوم الجمعة الماضي، ربما "قصد به الرد على شائعات غريبة حول تدهور صحته".وأوضح التقرير أنه: "ربما استغل الرئيس الروسي، 69 عامًا، خطابه المطول لتبديد التكهنات المنتشرة حول صحته التي أذكتها مقاطع مصورة للزعيم الروسي أظهرته وكأنه يعاني من مرض سريا".

وفي حين بدأت بعض هذه المزاعم من قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت التكهنات بمجرد اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

وقال كير جايلز، الزميل البارز في برنامج "روسيا وأوراسيا" في مركز أبحاث الشؤون الدولية تشاتام هاوس، إن بوتين كان يتطلع إلى "التقليل من الشائعات المنتشرة حول صحته، وذلك عبر خطابا استمر 72 دقيقة جاء كاختبار لقدرته على التحمل".

وأضاف لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أنه: "على الرغم من أن ذلك الخطاب الطويل لا يقارن بـ مؤتمراته الصحفية السابقة لكنه لا يزال مثيرًا للجدل لأولئك الذين قالوا إنه على وشك الموت"، وفق تعبيره.

(العين)