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مفاجأة في الانتخابات الفرنسية.. وزير يخسر أمام عاملة تنظيف

Lebanon 24
20-06-2022 | 02:44
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نجحت راشيل كيكي، وهي عاملة تنظيف غرف، بالفوز في مقعد برلماني بالدائرة السابعة بمنطقة فال دي مارن في فرنسا، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

ونقلت  وكالة " فرانس برس" عن  الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الشعبي الجديد  اعلانه عن "دخول راشيل كيكي إلى الجمعية الوطنية في الدائرة السابعة لفال دي مارن، في نهاية الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث فازت بنسبة 50.30% على وزيرة الرياضة السابقة، روكسانا ماراسينيانو، التي حصلت على 49.70% من الأصوات، إذ في النهاية، فصل 177 صوتا بين المرشحتين".
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وراشيل كيكي (48 عاما)، فرنسية من ساحل العاج، كانت واحدة من أبرز واجهات هذه الحملة، هي عاملة تنظيف من حيث المهنة، واشتهرت بقيادتها لمعركة لمدة 22 شهرا مع زملائها في فندق "Ibis Batignolles"، للحصول على أجور أعلى وتحسين ظروف العمل، إذ لفتت انتباه منظمة "La France Insoumise" التي قررت جعلها مرشحة لتحالف الأحزاب اليسارية (Nupes).
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