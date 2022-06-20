من أجل ضمان فوزه في الحرب.. هل سيتمكن بوتين من تحمل الركود الاقتصادي؟

Advertisement

عندما اتخذ قرار غزو أوكرانيا، لم يتوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأرجح أن يفرض الغرب نظام عقوبات اقتصادية قويًا ومنسقًا وموحدًا ضد بلاده. لكن من المحتمل أيضاً أن الغرب لم يتوقع أن تكون روسيا قادرة على الصمود اقتصاديًا بالقدر الذي تتمتع به. وبعد مرور أربعة أشهر من برنامج العقوبات الأشد صرامة ضد اقتصاد رئيسي منذ الحرب العالمية الثانية، يمكن للمرء أن يقدم حجة معقولة بأن النتائج كانت باهتة.وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ظاهريًا، إجراءات استثنائية للتأكد من أن الحكومة الروسية ستشعر بألم غزو إحدى الدول المجاورة لها. تم تصميم العقوبات جزئيًا لتكون آلية للمساءلة، ورسالة إلى بوتين وغيره من المحرضين المحتملين بأن الحرب العدوانية غير المبررة ستكون لها عواقب سياسية واقتصادية. لكن العقوبات صُممت أيضًا لتجعل من الصعب على الكرملين تمويل حملته العسكرية. في أحسن الأحوال، سيقنعون بوتين بإعادة تقييم استراتيجيته الحربية إلى درجة إطلاق تسمية"الانسحاب" عليها ،وبالتالي سحب قواته. لا يمكنك أن تلوم الحكومة الروسية على اندهاشها من طول المدة التي اتخذها الغرب لقمع مواردها المالية. إذا سألت بوتين عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي واليابان، ستفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي وتجمد حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية البالغة 643 مليار دولار، فربما يكون قد رفض ذلك باعتباره حدثًا منخفض الاحتمال. كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مندهشا بالتأكيد. ربما يكون بوتين قد قلل أيضًا من قدرة الاتحاد الأوروبي، الكتلة المكونة من 27 دولة والمقسمة بشأن سياسة روسيا في الماضي، على حظر كل واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام".وتابعت الصحيفة، "إن قائمة العقوبات ضد روسيا طويلة، ومن المرجح أن تطول مع استمرار الحرب. تم إطلاق العديد من البنوك الروسية الكبيرة من نظام الدفع "سويفت". لم تعد وزارة الخزانة الأميركية تسمح لروسيا باستخدام أموالها في حسابات الولايات المتحدة لسداد الديون. الشركات التي من الطبيعي أن تعمل في السوق الروسية تفرض عقوبات على نفسها بدافع الحذر الشديد، في حين أن شركات أخرى ترفع حصصها لتجنب مخاطر الإضرار بسمعتها. وفقًا لكلية ييل للإدارة، غادرت 1000 شركة روسيا أو تعمل على تقليص نشاطها. أصبحت السلع أكثر تكلفة بالنسبة للروسي العادي، حيث أفاد مؤشر أسعار المستهلك عن زيادة بنسبة 17 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ومع ذلك، تعلم الولايات المتحدة وحلفاؤها أن العقوبات تستغرق وقتًا طويلاً حتى تنجح - إذا نجحت من الأساس. إن فرض عقوبات على بلد ما سيؤثر بلا شك على المحصلة النهائية للبلد المستهدف. لكن تلك البلدان لا تقف مكتوفة الأيدي وتتقبل المصائب بشجاعة. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتأقلمون ويحاولون الالتفاف على العقوبات، والتخفيف من أثرها. هذا بالضبط ما تفعله روسيا. استجابة لاضطرابات سلسلة التوريد وقيود التصدير الأميركية، تحاول موسكو استبدال السلع الأجنبية الصنع بمنتجات محلية. تتمتع إجراءات إحلال الواردات بسجل مختلط من النجاح، وستكون جودة المنتجات أقل مقارنة بالسلع المتوفرة عادة. لكن إصلاحات الإسعافات الأولية قصيرة المدى مثل هذه ستمنح بوتين سنوات قليلة للتأقلم والسماح له بالحد من بعض الإحباط في الشارع".وأضافت الصحيفة، "تعيد موسكو أيضًا توجيه أنماط تجارتها استجابةً لعقوبات الغرب. يتم إعادة توجيه النفط الخام، سلعته الأكثر ربحًا، من أوروبا إلى آسيا، حيث لا يواجه المشترون مشكلة في شراء الوقود الأحفوري الروسي إذا كانت الشروط جذابة. مع تقديم روسيا حسومات تتراوح بين 30 دولارًا و35 دولارًا للبرميل، فإن النفط الروسي أرخص بكثير من السعر القياسي البالغ 120 دولارًا للبرميل (نظرًا لارتفاع سعر النفط، لا تزال روسيا تحقق أرباحًا ضخمة، حتى بسعر مخفض). بالنسبة للدول المتعطشة للطاقة مثل الهند والصين، فإن الخام الروسي الأرخص أفضل بكثير من البديل. وهذا يبدو جلياُ. اشترت الهند أكثر من ثمانية أضعاف ما اشترته من الخام الروسي في أيار مما اشترته في شباط. كما أن الأسعار العالمية المرتفعة تقوض بشدة ما يأمل الغرب في تحقيقه من خلال العقوبات. في حين أن شحنات الخام الروسية قد تنخفض، فإن ارتفاع سعر النفط يعني أن موسكو تحقق عائدات أعلى. كسبت صادرات النفط الروسية ما يقرب من 100 مليار دولار خلال الأيام المائة الأولى من الحرب في أوكرانيا. إذا بقيت أسعار النفط ثابتة إلى حد ما ، وتمكنت موسكو من الحفاظ على معدل صادراتها، يقدر معهد التمويل الدولي أن روسيا قد تتلقى أكثر من 300 مليار دولار هذا العام من مبيعات الطاقة".ورأت الصحيفة أنه "بالنسبة لواشنطن، هذا يطرح مشكلة واضحة. لكن الحل ليس واضحًا كما يظن المرء. يمكن للولايات المتحدة أن تفرض عقوبات ثانوية على صناعة النفط الروسية كما فعلت مع إيران، مما يمنح الدول خيارًا بين الاستمرار في شراء الخام الروسي أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي. لكن مثل هذا المخطط ستكون له عواقب دبلوماسية كبيرة وسيعرض للخطر أولويات السياسة الخارجية الأخرى التي تأمل إدارة بايدن في تحقيقها. هل الولايات المتحدة على استعداد لمعاقبة الهند لاستيرادها النفط الروسي، حتى لو كان ذلك يعني تقويض علاقة إستراتيجية قام العديد من الرؤساء الأميركيين برعايتها منذ مطلع القرن؟ هل يعد سحق الاقتصاد الروسي أكثر أهمية لصانعي السياسة في الولايات المتحدة من تنفيذ إستراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ، والتي تعتمد على شركاء مثل الهند لمساعدة جهود الولايات المتحدة للتنافس مع الصين؟ أم أن الولايات المتحدة مستعدة لتقويض اللوح المركزي لتلك الاستراتيجية من أجل قلب الموازين الاقتصادية من سيء إلى أسوأ ضد موسكو؟"وختمت الصحيفة، "يتوقف تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على رجل واحد: فلاديمير بوتين. بالاستناد على أفعاله حتى الآن، يبدو أن الرجل الروسي القوي منفتح على تحمل تكاليف الركود إذا كان ذلك يعني تحقيق أهدافه العسكرية في أوكرانيا".