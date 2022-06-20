كان هو الـ"دي جي"... المليادير المصري نجيب ساويرس يحيي حفلاً موسيقياً في أحد مطاعم القاهرة

أحيا المليادير المصري، نجيب ساويرس، حفلا موسيقيا بعنوان "بيبو ميوزيك نايت" في أحد مطاعم القاهرة.



وأعلن المطعم "ذا ميوزيم كايرو" عن الحفل الذي يحيه ساويرس كـ "دي جيه" يمزج بين الأغنيات.

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وغرد ساويرس في توتير قائلا: "أصدقائي وزملائي الجدد" في تدوينة نشر من خلالها صورة لنفسه قبل الحفل مع أربع أشخاص خلف جهاز الـ "دي جيه".



وأظهر فيديوات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجل الأعمال المصري البالغ من العمر 68 عاما، يتراقص وهو يختار الأغاني الأجنبية في المطعم وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

المليادرير يرقص.. شاهد نجيب ساويرس دي جي لأول مرة فى مطعم بالزمالك#نجيب_ساويرس#دي_جي_نجيب_ساويرس pic.twitter.com/tHOpKvDiJi — salahehab (@salahEhab_) June 19, 2022

ويعد ساويرس أحد أكبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، سميح ساويرس، بثروة تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار .

(الحرة)