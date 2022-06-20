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سوريا.. مقتل 13 شخصاً من قوات الأمن في الرقة

Lebanon 24
20-06-2022 | 06:00
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قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا من قوات الأمن السوري في هجوم على حافلة بمدينة الرقة شمالي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".

وذكرت الوكالة أن الهجوم استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة.
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وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الاستهداف نفذها تنظيم داعش في البادية، مشيرا إلى احتمالية أعداد الوفيات بسبب ارتفاع الإصابات.

وأفاد المرصد بأن اشتباكات عنيفة تدور بين خلايا تنظيم داعش من جهة والمجموعات الموالية لإيران والنظام من جهة أخرى قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر شرقي حمص.

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو شهر من مقتل 10 وإصابة 9 من عناصر الأمن السوري في استهداف حافلة عسكرية بالقرب من حلب.
 
 
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