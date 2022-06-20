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عربي-دولي

وساطة ميركل بشأن أوكرانيا... ماذا قال بيسكوف؟

Lebanon 24
20-06-2022 | 07:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بمقدور المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل التوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن ميركل استقالت وذكرت أنها لا تنوي العودة إلى السياسة.
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وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الخصوص من الصحفيين: "لا يمكنني الإجابة على سؤالكم وتحديد إلى أي مدى يمكن للسيدة ميركل أن تلعب مثل هذا الدور (دور الوسيط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا). مع الأخذ في الاعتبار أنها تقاعدت، وفي الواقع، سمعنا تصريحها بأنها لن تعود إلى أي نشاط سياسي، يجب الانتظار، وسنرى".

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية أن أنغيلا ميركل، لا تستبعد لعب دور الوسيط لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا." نوفوستي"


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