جيش العدو ينفذ حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

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ذكرت كالة أنباء "معا" أن شابين أصيبا فجر الاثنين في مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن حملة اعتقالات شنت في مناطق متفرقة من الضفة.ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر أن شابين أصيبا بالرصاص في القدم خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، ونقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.ونشرت "معا" أسماء من عرفت أسماؤهم من المعتقلين في هذه المداهمات وهم:الصحفي مصعب قفيشة- الخليلفياض شبانة- الخليلالمحرر فخر عاهد خلف- رنتيس غرب رام اللهموسى حامد- سلواد شرق رام اللهالطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان- المغير شرق رام اللهالمحرر خليل وليد دويكات- نابلسكريم الأطرش- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحممحمد كريم الأطرش- مخيم الدهيشةشادي أبو اسنينة- القدس" معا"