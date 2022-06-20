Advertisement

عربي-دولي

مجلس الاتحاد الأوروبي يخشى تصاعد التوتر الاجتماعي في أوروبا

Lebanon 24
20-06-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-963908-637913461700444074.jpg
Doc-P-963908-637913461700444074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت قيادة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدات طارئة لبلدان الاتحاد المتضررة بأزمة الغذاء، لتلافي العواقب الاجتماعية السلبية لنقص الغذاء.
 
ووفقا لبيان الوزراء: "يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد إلى تنفيذ التزاماتهم بشكل عاجل، باستخدام الأدوات المتاحة، في مجال المساعدات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر ضعفا في البلدان والمناطق المتضررة، ودعم الإنتاج المحلي والحصول على الغذاء".
Advertisement

وأضاف البيان: "أزمة الغذاء تزيد من مخاطر التوتر الاجتماعي، والصراع وعدم الاستقرار، إلى جانب مشاكل أخرى، حيث أنها قد تسبب في نمو الهجرة غير الشرعية، وإعادة التوطين القسري".

وبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الوضع في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بمشكلة الغذاء في العالم.
 
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:25 | 2022-06-20
17:58 | 2022-06-20
16:59 | 2022-06-20
16:51 | 2022-06-20
16:42 | 2022-06-20
16:30 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website