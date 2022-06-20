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عربي-دولي

محمد بن سلمان يزور مصر ويلتقي السيسي

Lebanon 24
20-06-2022 | 13:00
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يبدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، جولة تستمر 3 أيام سيزرو فيها مصر والأردن، ثم تركيا.
 
وسيبحث ولي العهد السعودي مع قادة الدول الثلاث القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.
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وسيلتقي في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يبحثا أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعددا من الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط.

وسبق وعقد الزعيمان قمة في العاصمة السعودية الرياض مارس الماضي، خلال زيارة السيسي إلى السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
 
(روسيا اليوم)
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