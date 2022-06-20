رسالة "غير مطمئنة" من زيلينسكي عن أزمة الحبوب الأوكرانية





وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي، إن "مفاوضات صعبة" تجرى راهنا لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو إفريقيا.

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وأكد: "ليس هناك تقدم حتى الآن. الأزمة الغذائية في العالم ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة". اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن أزمة الغذاء في العالم ستستمر "ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة"، في إشارة إلى الهجوم العسكري الروسي على بلاده.وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي، إن "مفاوضات صعبة" تجرى راهنا لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو إفريقيا.وأكد: "ليس هناك تقدم حتى الآن. الأزمة الغذائية في العالم ستستمر ما دامت هذه الحرب الاستعمارية مستمرة".

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية أن كييف، التي تواجه نقصا في منشآت التخزين لمحصول الحبوب لعام 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية، ستحصل قريب اعلى أول مخزن مؤقت من الخارج.



وكان وزير الزراعة الأوكراني قد صرح في وقت سابق، أنه عندما ينتهي حصاد محصول الذرة في الخريف فإن النقص في السعة التخزينية سيصل إلى 15 مليون طن.



ونقلت "رويترز" عن الوزارة أنها "ناشدت حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقدم لأوكرانيا منشآت تخزين مؤقتة. والنتائج الأولية هي: أول دفعة تبحر بالفعل إلى أوكرانيا."

ولم تحدد الوزارة طبيعة منشآت التخزين التي ستحصل عليها أوكرانيا.

(سكاي نيوز عربية)