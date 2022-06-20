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بايدن: لا أخطط لزيارة أوكرانيا خلال جولتي في أوروبا

Lebanon 24
20-06-2022 | 16:30
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يعتزم زيارة أوكرانيا خلال جولته المزمعة إلى أوروبا والشرق الأوسط.
 
وقال للصحفيين: "ليس في هذه الرحلة. لا أعتقد ذلك".

وسيلتقي بايدن قادة مجموعة السبع في ألمانيا الأسبوع المقبل ويحضر قمة الناتو في إسبانيا.
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ومن المقرر بعد ذلك أن يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والسعودية.
 
(روسيا اليوم)

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