بايدن: لا أخطط لزيارة أوكرانيا خلال جولتي في أوروبا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يعتزم زيارة أوكرانيا خلال جولته المزمعة إلى أوروبا والشرق الأوسط.

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وقال للصحفيين: "ليس في هذه الرحلة. لا أعتقد ذلك".وسيلتقي بايدن قادة مجموعة السبع في ألمانيا الأسبوع المقبل ويحضر قمة الناتو في إسبانيا.ومن المقرر بعد ذلك أن يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والسعودية.