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عربي-دولي

بوريل: قادة دول إفريقيا و"الناتو" أعربوا عن قلقهم للعقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
20-06-2022 | 16:59
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أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بعض قادة الدول الإفريقية وبلدان "الناتو" أعربوا عن قلقهم للعقوبات ضد روسيا.
 
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "نسمع من قادة الدول الإفريقية عن تداعيات عقوباتنا ضد روسيا.. أرسلنا لهم توضيحات حول كيفية عمل العقوبات ومن المتضرر منها"، مشيرا إلى أن عددا من قادة الدول الأعضاء في حلف "الناتو" أعربوا أيضا عن قلقهم بشأن تلك العقوبات.
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وأشار إلى أن "بروكسل سترسل إليهم رسائل لتوضيح قدرتهم على التعامل مع صفقات الحبوب الروسية، ورسائل إلى البنوك لشرح ما يمكنها القيام به، لكن لا يمكننا تجنب المواقف التي تقرر فيها بعض المؤسسات المالية، كما حدث مع العقوبات الإيرانية على سبيل المثال، عدم المشاركة في التجارة مع روسيا... هذا تنفيذ مفرط للعقوبات".

وأضاف: "يجب أن نقدم المعلومات للبنوك وأنظمة النقل وشركات التأمين، مثل هذه المواقف يمكن أن تحدث على وجه الخصوص مع عمليات تصدير الحبوب الروسية".

وشدد على أن عددا من البلدان "تفرض قيودا مفرطة" في ما يتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي، بما فيها تجارة الحبوب.
 
(روسيا اليوم)
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