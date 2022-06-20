Advertisement

عربي-دولي

الرئيس التونسي تسلم نسخة من مشروع الدستور الجديد

Lebanon 24
20-06-2022 | 16:42
A-
A+
Doc-P-963982-637913655140721733.jpg
Doc-P-963982-637913655140721733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم، أن الرئيس قيس سعيد تسلم نسخة من مشروع الدستور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد.
 
وسيعرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز المقبل.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الدستوري الحر يرفض أي اتفاق مالي مع المقرضين الدوليين في تونس
lebanon 24
21/06/2022 03:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس.. سعيد يأمر بطرد بعثة لجنة البندقية بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد
lebanon 24
21/06/2022 03:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يأمر بطرد بعثة لجنة البندقية بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد
lebanon 24
21/06/2022 03:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة النهضة التونسية: ندين إصرار سلطة الانقلاب على تفكيك المؤسسات الدستورية وغلق باب الحوار الجدي مع مختلف الأطراف
lebanon 24
21/06/2022 03:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24

تونس

دستور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:25 | 2022-06-20
17:58 | 2022-06-20
16:59 | 2022-06-20
16:51 | 2022-06-20
16:30 | 2022-06-20
16:22 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website