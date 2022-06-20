الرئيس التونسي تسلم نسخة من مشروع الدستور الجديد

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم، أن الرئيس قيس سعيد تسلم نسخة من مشروع الدستور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد.

وسيعرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز المقبل.