نكسة سياسية للائتلاف الحاكم في تل أبيب قبل زيارة بايدن

Advertisement

تواصلت التهديدات الإسرائيلية لإيران قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لطهران إن قواعد اللعبة تغيرت في حين كشف وزير دفاعه عن إحباط هجمات إيرانية من قبل تحالف جوي إقليمي تقوده واشنطن.بانتظار زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة، يتصاعد الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة، تتضمن خطوات للتصدي لإيران.في السياق، كشف وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، أمس، خلال إفادته أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ"الكنيست"، بأن إسرائيل تبني تحالفاً للدفاع الجوي في الشرق الأوسط» بقيادة الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيداً من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه على إيران ان تفهم ان قواعد اللعبة تغيرت.وتأمل واشنطن أن يساعد تعزيز التعاون، وخصوصاً في مجال الأمن، على زيادة اندماج إسرائيل في المنطقة وعزل إيران، وربما يمهد الطريق لمزيد من اتفاقيات التطبيع، بعد إقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في عام 2020.وقال غانتس، الذي كشف النقاب عما أسماه "تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط"، إن مثل هذا التعاون يحدث بالفعل. وأضاف وفقاً لنص رسمي خلال العام الماضي، كنت أقود برنامجاً مكثفاً مع شركائي في البنتاغون والإدارة الأميركية سيعزز التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة. هذا البرنامج بدأ العمل به بالفعل وتمكن بنجاح من اعتراض محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول أخرى.ولم يتضمن النص أسماء أي شركاء آخرين في التحالف ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الهجمات التي تم إحباطها. وتقول إيران، العدو اللدود لإسرائيل والمنافسة الإقليمية لقوى عربية، إن أي إجراءات عسكرية تتخذها هي إجراءات دفاعية.وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز طالباً عدم نشر اسمه، إن الدول المشاركة تنسق تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بعد، لكنها لا تستخدم نفس المنشآت.وقالت إيران، إن الأنشطة العسكرية المشتركة بين إسرائيل وبعض الدول العربية في الخليج تتم بدافع اليأس.وقال دبلوماسي غربي في المنطقة لـ "رويترز" الأسبوع الماضي، إن واشنطن ما زالت تعمل على إقناع دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة بالموافقة على الانضمام إلى نظام دفاع جوي أميركي ـ إسرائيلي متكامل.ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان.وقال الدبلوماسي سيساعد (الاقتراح) في سد الفجوة التي تركها سحب العتاد الأميركي على مدى العامين الماضيين من المنطقة... وسيقرب إسرائيل والسعودية من التوصل إلى اتفاق للتطبيع.