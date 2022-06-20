الهند تلغي نحو 500 رحلة قطار مع اندلاع احتجاجات على التجنيد

ألغت السلطات في الهند أكثر من 500 من رحلات القطارات اليوم الاثنين بسبب دعوات للاحتجاج من شبان غاضبين من خطة التجنيد العسكرية التي يقولون إنها ستحرمهم من فرص العمل في القوات المسلحة.



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ويقول محللون إن هذه الخطة ستساعد كذلك في خفض تكاليف المعاشات التقاعدية المتزايدة.



لكن المحتجين يقولون إن ذلك سيحرمهم من فرصة عمل دائم في الجيش ومعه معاش تقاعدي مضمون ومخصصات أخرى ومكانة اجتماعية.



والتقى زعماء حزب المؤتمر المعارض بالرئيس الهندي رام نات كوفيند سعيا لسحب الخطة.



وقالوا في مذكرة رفعوها إلى الرئيس "بالنظر إلى الوضع على حدودنا، يلزم أن يكون لدينا جنود في قواتنا المسلحة شبان ومدربون جيدا ومتحمسون وسعداء وراضون ومطمئنون على مستقبلهم". وكشفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأسبوع الماضي عن الخطة التي تهدف إلى إشراك المزيد من الأفراد في الجيش بعقود قصيرة مدتها أربع سنوات لخفض متوسط أعمار العسكريين البالغ عددهم 1.38 مليون.ويقول محللون إن هذه الخطة ستساعد كذلك في خفض تكاليف المعاشات التقاعدية المتزايدة.لكن المحتجين يقولون إن ذلك سيحرمهم من فرصة عمل دائم في الجيش ومعه معاش تقاعدي مضمون ومخصصات أخرى ومكانة اجتماعية.والتقى زعماء حزب المؤتمر المعارض بالرئيس الهندي رام نات كوفيند سعيا لسحب الخطة.وقالوا في مذكرة رفعوها إلى الرئيس "بالنظر إلى الوضع على حدودنا، يلزم أن يكون لدينا جنود في قواتنا المسلحة شبان ومدربون جيدا ومتحمسون وسعداء وراضون ومطمئنون على مستقبلهم".