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خلال زيارة سرية إلى لوغانسك.. زيلينسكي يتعرّض لإطلاق نار ونائبة أوكرانية تكشف ما حصل

Lebanon 24
20-06-2022 | 23:13
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تعرّض الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، لإطلاق نار بينما كان في زيارة سرية لمقاطعة لوغانسك.

 

وكشفت النائبة عن حزب "خادم الشعب" ماريانا بيزوغلايا، وهو حزب الرئيس، أن زيلينسكي كان بين عناصر الجيش الأوكراني في زيارة سرية منذ وقت ليس ببعيد، حين بدأ إطلاق النار.

 

وأضافت أن الرئيس وصل سرا لدعم الجيش ورؤية كل شيء بأم عينه، وفهم الوضع هناك، وفق تعبيرها.

 

كما نشرت النائبة عبر حسابها في فيسبوك صورة للرئيس بين عناصر الجيش.

 

في حين يتعذر تحديد مكان التقاط الصورة التي نشرتها النائبة الأوكرانية لرئيسها.

 

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الانفصاليون يتحدثون عن تحرير المدينة

يشار إلى أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، كان أعلن صباح أمس الاثنين، أن جنوده بدأوا في "تحرير" مدينة زولوتي بجمهورية لوغانسك الانفصالية.

 

وذكر قديروف أنه سيتم بهذا الشكل ضمان التقدم إلى ليسيتشانسك، وهي المدينة الوحيدة في الجمهورية الانفصالية، الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

 

كما قال على قناته في تليغرام: "إن قوات نازية مختلفة تقف ضدنا في هذه المنطقة، بما في ذلك المرتزقة البولنديون".

 

وخلال الأسابيع الماضية، تركزت المعارك واشتدت في سيفيرودونيتسك التي تعتبر مدينة مفتاحية في إقليم دونباس، إذ سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على منطقة دونيتسك برمتها.

(العربية)

 

المصدر: العربية
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