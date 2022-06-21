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عربي-دولي
موسكو: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء والوقود في سوريا
Lebanon 24
21-06-2022
|
02:00
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حمّل نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الولايات المتحدة المسؤولية عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا.
وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "المعلومات عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا، التي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها تثير قلقا متزايدا، نظرا للعقوبات التي فرضتها واشنطن واحتلال شمال شرقي البلاد".
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وأشار إلى أن "تصريحات واشنطن وعدد من العواصم الأخرى حول أن العقوبات أحادية الجانب تأتي التزاما بتعهداتها الدولية، والادعاءات بشأن طابعها الدقيق والمدروس لا تبدو كاذبة وغير مقنعة فحسب، بل وتظهر الموقف غير الإنساني تجاه المدنيين في سوريا".
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن السكان يعانون من الجوع، ويتوقف عمل المؤسسات الطبية في بعض المناطق ويؤثر نقص الوقود على عمل شبكات المياه والكهرباء، ما يهدد المزارعين السوريين.
(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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