ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضاً الأردن وتركيا.

واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة.

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