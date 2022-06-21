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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا

Lebanon 24
21-06-2022 | 03:00
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضاً الأردن وتركيا.
واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة.
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يُذكر أن زيارة ولي العهد السعودي إلى جمهورية مصر العربية هي الزيارة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي.

وقد أفادت الرئاسة المصرية بأن الزيارة تناقش العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية والدولية، كما تشمل التوقيع على عدد من الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية.

وتأتي هذه الجولة بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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