الوكالة الذرية: إيران تستعد لتعزيز التخصيب في محطة فوردو

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والسلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي ثاني مجموعة من أجهزة آي.آر-6 يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة"، التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة. أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي.آر-6 في موقع فوردو تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.والسلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي ثاني مجموعة من أجهزة آي.آر-6 يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة"، التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.





طريق مسدود

تأتي هذه التطورات فيما وصلت المفاوضات النووية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 إلى طريق مسدود.



ومرة جديدة رمت طهران الكرة في الملعب الأميركي، محملة واشنطن مسؤولية تعثر المحادثات. فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي متلفز، الاثنين، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوى العالمية. كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان أن التقرير السري الموجه للدول الأعضاء أشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بدأت عملية يتم تنفيذها قبل التخصيب، لكن طهران لم توضح المستوى الذي سيتم عنده التخصيب، وفق ما أفادت رويترز الاثنين.طريق مسدودتأتي هذه التطورات فيما وصلت المفاوضات النووية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 إلى طريق مسدود.ومرة جديدة رمت طهران الكرة في الملعب الأميركي، محملة واشنطن مسؤولية تعثر المحادثات. فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي متلفز، الاثنين، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوى العالمية.