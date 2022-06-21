27
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الوكالة الذرية: إيران تستعد لتعزيز التخصيب في محطة فوردو
Lebanon 24
21-06-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي.آر-6 في موقع فوردو تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.
Advertisement
والسلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي ثاني مجموعة من أجهزة آي.آر-6 يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة"، التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.
كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان أن التقرير السري الموجه للدول الأعضاء أشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بدأت عملية يتم تنفيذها قبل التخصيب، لكن طهران لم توضح المستوى الذي سيتم عنده التخصيب، وفق ما أفادت رويترز الاثنين.
طريق مسدود
تأتي هذه التطورات فيما وصلت المفاوضات النووية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 إلى طريق مسدود.
ومرة جديدة رمت طهران الكرة في الملعب الأميركي، محملة واشنطن مسؤولية تعثر المحادثات. فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي متلفز، الاثنين، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوى العالمية.
إلا أنه ألقى باللوم على الولايات المتحدة في تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب رويترز.
كما أضاف: "حتى اليوم، نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها".
انتظار رد بناء
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الثلاثاء الماضي (14 حزيران 2022) أن الولايات المتحدة تنتظر رداً بناء من إيران بشأن إحياء الاتفاق، مشيرة إلى ضرورة العودة للاتفاق قبل حيازة طهران للقنبلة النووية.
فيما كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، قد أكد أن المفاوضات مع إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
03:15 | 2022-06-21
21/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
03:21 | 2022-06-21
21/06/2022 03:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
01:45 | 2022-06-21
21/06/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
23:30 | 2022-06-20
20/06/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2022-06-21
اللجوء حول العالم.. أرقامٌ تكشف الواقع ودولة عربية في الواجهة
15:30 | 2022-06-21
كييف تعلن أنها نشرت مدافع "هاوتزر" ألمانية حديثة
15:00 | 2022-06-21
ضربة أوكرانية للروس في جزيرة الثعبان.. والخسائر "كبيرة"
14:30 | 2022-06-21
موسكو تندد بـ"حصار" كالينينغراد.. وتتوعد ليتوانيا
14:00 | 2022-06-21
تفاصيل مهمّة.. كيف تمكنت روسيا من مواجهة عقوبات الغرب؟
13:30 | 2022-06-21
مصر والسعودية توقعان اتفاقية لبناء أكبر محطة كهرباء بالرياح في الشرق الأوسط
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
21/06/2022 23:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
21/06/2022 23:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
21/06/2022 23:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact