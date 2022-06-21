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"سنحاسبهم"...الكرملين: الأميركيان المعتقلان هددا حياة الجنود الروس!

Lebanon 24
21-06-2022 | 04:30
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية، الإثنين، إن الأميركيين الاثنين المعتقلين في أوكرانيا خلال قتالهما إلى جانب الجيش الأوكراني "هددا" حياة الجنود الروس و"يجب أن يحاسبا على هذه الجرائم".
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ويعد هذا التعليق الأول للكرملين على قضيتي المحاربين الأميركيين ألكسندر درويك، وآندي هوين، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية التي أجرت المقابلة معه.

وقال بيسكوف متحدثا بالإنكليزية: "كانا متورطين في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا... في إطلاق النار على جنودنا وقصفهم وتعريض حياتهم للخطر".

وبعد إلحاح لتحديد الجرائم التي ارتكبها الأميركيان، أقر بيسكوف بأن الجرائم غير معروفة حتى الآن، مؤكدا أنهما غير مشمولين باتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين "هما ليسا (في) الجيش الأوكراني، لذا فهما لا يخضعان لاتفاقية جنيف".
(الحرة)
المصدر: الحرة
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