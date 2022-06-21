ما تفعله واشنطن في اوكرانيا " ليس حربا": قراءة في الموقف الاميركي

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خلال أكثر من ثلاثة أشهر منذ غزو روسيا لأوكرانيا، صدر عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكثير من المواقف تجاه الحرب. كان عليها أن تتراجع عن عدد قليل منها على الفور تقريبًا، مثلما حدث عندما تبين أن تصريح الرئيس بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة" لم يكن دعوة لتغيير النظام.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "في نقاط أخرى، ازدادت حدة خطاب الإدارة مع مرور الوقت: في آذار، كان هدف الولايات المتحدة هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وبحلول نهاية نيسان أصبح "إضعاف" روسيا. لكن الإدارة كانت ثابتة للغاية بموقفها بشأن شيء واحد: لن تدخل الولايات المتحدة في حرب مع روسيا من أجل أوكرانيا. وكتب الرئيس بايدن في صحيفة التايمز في نهاية أيار: "نحن لا نسعى إلى حرب بين الناتو وروسيا. بقدر ما أنني لا أتفق مع بوتين، وأجد أفعاله مثيرة للغضب، لن تحاول الولايات المتحدة التسبب في الإطاحة به في موسكو. طالما لم تتعرض الولايات المتحدة أو حلفاؤنا للهجوم، فلن نشارك بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء من خلال إرسال قوات أميركية للقتال في أوكرانيا أو بمهاجمة القوات الروسية". ونالت سياسة بايدن تجاه أوكرانيا الكثير من الثناء والنقد على حد سواء. ولكن هل نحن على يقين من أن الأميركيين يمكن أن يدركوا متى تنضم بلادهم إلى الحرب؟"وتابعت الصحيفة، "للرؤساء تاريخ من الإصرار على عدم نيتهم خوض الحرب، إلى أن يقوموا بذلك. وحملت حملة الرئيس وودرو ويلسون لإعادة انتخابه عام 1916، شعار "لقد أبعدنا عن الحرب"، ولم يكن منه إلا أن أدخل بلاده في الحرب العالمية الأولى بعد شهر واحد فقط من ولايته الثانية، مباشرة بعد وصف التدخل الأميركي بأنه أمر لا مفر منه. وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 1964، وعد الرئيس ليندون جونسون بأنه "ليس على وشك إرسال الشبان الأميركيين على بعد تسعة أو 10 آلاف ميل من أوطانهم للقيام بما يجب أن يفعله الشبان الآسيويون لأنفسهم". لكن في شباط 1965، في غضون شهر من تنصيبه، أذن جونسون بحملة القصف المعروفة باسم عملية Rolling Thunder. بعد شهر من ذلك، كان "الشبان الأميركيون" في فيتنام. يعتبر هذا التاريخ مفيدًا بشأن العمر الافتراضي لوعد أي رئيس - ربما بشكل خاص أثناء الانتخابات - بإبعاد الولايات المتحدة عن الحرب: حتى لو كان هذا صحيحًا في الوقت الحالي، فإنه لا يشكل أي ضمانة للمستقبل. لكن على الأقل في حالات الحرب العالمية الأولى وفيتنام، كان هناك تحول واضح من "لسنا في حالة حرب" إلى "نحن في حالة حرب"، ويمكن للأميركيين أن يشيروا إلى لحظة حدوث هذا التحول. يعني هذا الخط المشرق أن بإمكان الرؤساء أن يقدموا وعودًا صريحة بالابتعاد عن الحرب، ويمكن للجمهور أن يعلم متى لا يتم الوفاء بهذه الوعود".وبحسب الصحيفة، "ومع ذلك، في العقود الأخيرة، وخاصة في أعقاب هجمات 11 أيلول، انتقلنا إلى نموذج الحرب الدائمة، مع حدود غامضة للتسلسل الزمني والجغرافيا والغرض. إن الخط الفاصل بين ما هو حالة حرب وما هو غير ذلك بات واضحاً بشكل خطير، وتحديد اللحظة التي ننتقل فيها من الوضع الأول إلى الوضع الثاني أصبح بمثابة مهمة صعبة جداً. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التقدم التكنولوجي، مثل حرب الطائرات بدون طيار والهجمات الإلكترونية، التي جعلت من الممكن ارتكاب ما يمكن اعتباره أعمالًا حربية - قتل الأعداء، وتدمير المباني، وإتلاف المنشآت النووية - في بلدان أخرى دون مغادرة القوات الأميركية أرضها. إنها أيضًا وظيفة تنفيذية لصنع الحرب: لم يعلن الكونغرس الحرب رسميًا منذ عام 1942، لكن الرؤساء المتعاقبين اعتمدوا على سلطات الحرب الواسعة الممنوحة لجورج دبليو بوش في عام 2002 للسماح باستخدام القوة العسكرية. هل نحن في حالة حرب في باكستان أو الصومال، على سبيل المثال، حيث كنا نقوم بهجمات بطائرات بدون طيار ضد القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية ومسلحي طالبان في باكستان منذ عام 2004 وحركة الشباب في الصومال منذ عام 2011؟ أم هل نحن في حرب في النيجر حيث انتشرت القوات الأميركية وقتل أربعة جنود أميركيين في كمين في تشرين الأول 2017؟"وتابعت الصحيفة، "لم تنضم الولايات المتحدة يوماً وبشكل رسمي إلى الحرب الأهلية في اليمن، لكن التحالف الذي تقوده السعودية قتل مدنيين برؤوس حربية أميركية الصنع واختار أهدافًا بتوجيه أميركي. كان دورنا في الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن قوياً بما يكفي لدرجة أن العديد من الخبراء يعتقدون أن التحالف الذي تقوده السعودية سيطالب بانهاء الحرب والقتال من دون أي دور أميركي. لقد كان قويًا بما يكفي لدرجة أن المشرعين الأميركيين وصفوه بأنه انتهاك للمادة الأولى من الدستور، التي تمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، وانتهاك لقرار سلطات الحرب لعام 1973، الذي يحد بشدة، في الطبيعة والجدول الزمني، من العمل العسكري الذي بدأه الرئيس. خلص هؤلاء المشرعون إلى أننا تجاوزنا الخط في اليمن، حتى لو لم يكن واضحًا تمامًا أين هو الخط. وما قمنا به في اليمن يشبه إلى حد كبير ما نقوم به في أوكرانيا".وختمت الصحيفة، "هل نحن في حرب في أوكرانيا؟ على أقل تقدير، ما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا ليس حربًا. إذا تجنبنا حتى الآن تسميتها حربًا، ويمكننا الاستمرار في فعل ذلك، فربما يكون ذلك فقط لأننا أصبحنا غير متأكدين من معنى الكلمة".