27
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بروكسل.. اجتماع أوروبي لبحث توصيات منح أوكرانيا صفة "المرشح"
Lebanon 24
21-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجتمع وزراء الشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ، اليوم الثلاثاء، حيث يعدّون القضايا التي ستبحثها القمّة الأوروبية يومي الخميس والجمعة.
وسيبحث الوزراء اقتراح المفوضية بشأن أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، ونتائج "مؤتمر مستقبل أوروبا" من بينها مسائل تعديل المعاهدات الأوروبية.
Advertisement
هذا وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أمس الاثنين، أنّ قادة دول الاتحاد الـ27 سيناقشون في قمّتهم المقرّرة يومي الخميس والجمعة في بروكسل مسألة منح كلّ من أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.
وأوضح ميشال أنّ القرار بشأن الموافقة على حصول أوكرانيا ومولدوفا على وضع الدولتين المرشحتين رسمياً لعضوية الاتّحاد، والذي كانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء بالموافقة عليه، يجب أن يصدر بالإجماع.
وكتب ميشال في رسالة الدعوة التي وجّهها إلى قادة الاتحاد للمشاركة في القمّة: "لقد حان الوقت للاعتراف بأنّ مستقبل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا هو داخل الاتحاد الأوروبي. سأدعوكم لمنح وضع الدولة المرشّحة لكلّ من أوكرانيا ومولدوفا. وبالموازاة، سنواصل تزويد أوكرانيا بدعم إنساني وعسكري واقتصادي ومالي قوي".
وكانت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أوصت الأسبوع الماضي القادة الأوروبيين بالموافقة على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة الدولة المرشّحة رسمياً للانضمام إلى التكتل. أما بشأن جورجيا فقالت إنّه لا يزال يتعين على هذا البلد إجراء إصلاحات للحصول على هذا الوضع.
وقالت فون دير لايين إنّ "المفوضية توصي المجلس أولاً بإعطاء أوكرانيا أفقاً أوروبياً، وثانياً بمنحها وضع المرشّح. وهذا بالطبع شريطة أن تنفّذ الدولة عدداً من الإصلاحات المهمّة".
وأضافت: "نعلم جميعاً أنّ الأوكرانيين مستعدّون للموت من أجل الدفاع عن تطلّعاتهم الأوروبية. نريدهم أن يعيشوا معنا، من أجل الحلم الأوروبي".
وقدّمت أوكرانيا ترشيحها في أواخر فبراير بعيد بدء العملية العسكرية الروسية على أراضيها.
ولم يسبق أن تمّ إصدار رأي في وقت قصير كهذا بشأن طلب ترشّح، وهي حالة طارئة بسبب الحرب ويضعها الأوروبيون في إطار دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
ولتصبح دولة ما مرشّحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي عليها أن تلبّي سلسلة من المعايير السياسية (الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الأقليات)، والاقتصادية (اقتصاد السوق القابل للاستمرار)، والالتزام بإدخال قواعد القانون الأوروبي.
وتربط أوكرانيا أساساً بالاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ في ايلول 2017.
وما زال الفساد مستشريا في أوكرانيا. ففي تقريرها لعام 2021، صنفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية هذا البلد في المرتبة 122 من أصل 180. وهذا أفضل مما كانت عليه في 2014 (المرتبة 142)، لكنها ما زالت بعيدة جدًا عن جيرانها في الاتحاد الأوروبي (الأسوأ بلغاريا في المرتبة 78).
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
03:15 | 2022-06-21
21/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
03:21 | 2022-06-21
21/06/2022 03:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
Lebanon 24
مُرافق نائب بـ"قبضة" الجيش.. ماذا كان يفعل؟
01:45 | 2022-06-21
21/06/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)
23:30 | 2022-06-20
20/06/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2022-06-21
اللجوء حول العالم.. أرقامٌ تكشف الواقع ودولة عربية في الواجهة
15:30 | 2022-06-21
كييف تعلن أنها نشرت مدافع "هاوتزر" ألمانية حديثة
15:00 | 2022-06-21
ضربة أوكرانية للروس في جزيرة الثعبان.. والخسائر "كبيرة"
14:30 | 2022-06-21
موسكو تندد بـ"حصار" كالينينغراد.. وتتوعد ليتوانيا
14:00 | 2022-06-21
تفاصيل مهمّة.. كيف تمكنت روسيا من مواجهة عقوبات الغرب؟
13:30 | 2022-06-21
مصر والسعودية توقعان اتفاقية لبناء أكبر محطة كهرباء بالرياح في الشرق الأوسط
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
21/06/2022 23:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
21/06/2022 23:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
21/06/2022 23:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact