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عربي-دولي

اللجوء حول العالم.. أرقامٌ تكشف الواقع ودولة عربية في الواجهة

Lebanon 24
21-06-2022 | 16:00
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يوم أمس الإثنين (20 حزيران)، احتفل العالم بيوم اللاجئ العالمي، وهو يوم حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم.
ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد. 
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ويعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "العربي الجديد" نقلاً عن تقرير الإتجاهات العالمية لمفوضية اللاجئين لعام 2021، فإن أكثر من 100 مليون شخص تعرضوا للنزوح قسراً في جميع أنحاء العالم بحلول شهر أيار 2022. 
 
وبحسب الأرقام، فإن هناك 27.1 مليون لاجئ، في حين أن هناك 21.3 مليون لاجئ تحت ولاية مفوضية اللاجئين. كذلك، هناك 5.8 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأنروا، كما أن هناك 53.2 مليون نازح داخلياً. 
وتشيرُ الأرقام أيضاً إلى أن هناك 4.6 مليون طالب لجوء، في حين أن هناك 4.4 مليون فنزويلي من المهاجرين خارج وطنهم. 
ويلفت التقرير إلى أنّ 83% من اللاجئين تستضيفهم بلدان نامية، علماً أن 72% تستضيفهم الدول المجاورة لبلدانهم الأصلية في حين أن 28% رحلوا إلى بلدان أخرى. 
وتحدث التقريرُ أيضاً عن البلدان التي يأتي منها العدد الاكبر من اللاجئين، وقد تبين أن 69% منهم أتوا من 5 بلدان فقط وهي: سوريا (6.8 مليون لاجئ)، فنزويلا (4.6 مليون لاجئ)، أفغانستان (2.7 مليون لاجئ)، جنوب السودان (2.4 مليون لاجئ) وميانمار (1.2 مليون لاجئ).  
أما البلدان المضيفة لأكبر أعدادٍ من اللاجئين فهي: تركيا (تستضيف 3.8 ملايين لاجئ)، أوغندا (تستضيف 1.5 مليون لاجئ)، باكستان (تستضيف 1.5 مليون لاجئ)، ألمانيا (تستضيف 1.3 مليون لاجئ) وكولومبيا (تستضيف 1.8 مليون لاجئ). 
(العربي الجديد)
 
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