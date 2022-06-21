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عربي-دولي

استطلاع: اسرائيل قد تعود إلى الشلل السياسي بعد الانتخابات الجديدة

Lebanon 24
21-06-2022 | 11:00
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توقع استطلاع للرأي نشرته اليوم الثلاثاء إذاعة 103FM الإسرائيلية، أن تنتهي جولة انتخابية أخرى دون أن يتمكن أي من الكتل من تشكيل حكومة مستقرة، يدعمها ما لا يقل عن 61 نائبا.

وأظهر الاستطلاع أن المعسكر الداعم لزعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو قد يحصل على 59 مقعدا، منها 36 مقعدا ستعود لـ"الليكود" و10 مقاعد لتحالف "الصهيونية الدينية" و7 مقاعد لـ"شاس" و6 مقاعد لـ"يهدوت هتوراة".
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وأظهر الاستطلاع تصاعدا طفيفا في قوة حزب "الليكود" وكذلك في قوة حزب "يمينا"، وتحالف "الصهيونية الدينية"، فيما حافظت مختلف الأحزاب باستثناء "ميرتس" على قوتها مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة.

في المقابل، حصل ما يسمى "معسكر التغيير" الحاكم حاليا، على 55 مقعدا دون أن يتمكن "ميرتس" من تجاوز نسبة الحسم.

وتوزعت المقاعد على النحو التالي "يش عتيد" حصل على 20 مقعدا، حزب العمل 7 مقاعد، و"كاحول لافان" 8 مقاعد، وحزب "يمينا" 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 5 مقاعد، و"تكفا حدشاه" 4 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد، بينما القائمة المشتركة التي لا تنتمي إلى أي من المعسكرين حصلت على 6 مقاعد.
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