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عربي-دولي

بوتين: صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة القتالية نهاية العام الحالي

Lebanon 24
21-06-2022 | 09:30
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن صاروخ "سارمات" سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال لقائه مع خريجي الأكاديميات العسكرية في موسكو اليوم الثلاثاء، حيث قال: "الجميع يعرف الظروف الجديدة التي تضع الصعوبات والعراقيل أمام جميع القطاعات في الدولة، ومن بين ذلك الجيش والأسطول الروسيان. إلا أن الجيش والأسطول سيواصلان مسيرة التنمية والتطور على الرغم من كل هذه الصعوبات والعوائق".
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