سابقة أوكرانية في البحر.. وموسكو تبث قنواتها مجاناً في المناطق المحتلة

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دخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة استنزاف قاسية، مع تركيز القوات الروسية على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة دونباس، والتي ترغب موسكو في الاستيلاء عليها لصالح الانفصاليين المتحالفين معها.وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح، الأسبوع الماضي، لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن، التي تبرع بها الغرب، للاشتباك مع القوات الروسية.وفي تحديثها اليومي على تويتر، أضافت وزارة الدفاع: "كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هو زورق القطر الروسي فاسيلي بيخ الذي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود".وفي سياق آخر، أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، تغيير خاصيات أبراج البث التلفزيوني في منطقة خيرسون بأكملها لتصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة "مجانا" في هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي احتلتها موسكو.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن "خبراء وحدات بث القوات المسلحة الروسية غيروا خاصيات آخر برج من بين سبعة أبراج في منطقة خيرسون، لتتمكن قنوات التلفزة الروسية من البث".وأشارت إلى أن نحو مليون من سكان المنطقة بات بإمكانهم الآن مشاهدة القنوات الروسية الرئيسية "مجانا"، ولاسيما تلك التابعة لشركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا الرسمية VGTRK التي تنقل بشكل دائم سياسة الكرملين.وسيطر الجيش الروسي منذ الأيام الأولى لغزوه أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط، على منطقة خيرسون الواقعة على حدود شبه جزيرة القرم.ومذاك، تنتهج موسكو سياسة إضفاء الطابع الروسي على الأراضي التي باتت تحت سيطرتها في جنوب أوكرانيا؛ وقد بدأ استخدام العملة الروسية الروبل وتوزيع جوازات سفر روسية.وأكد أحد المسؤولين الموالين لروسيا في خيرسون كيريل ستريموسوف، الثلاثاء، أن روسيا قد تضم هذه المنطقة "قبل نهاية العام".ووفق ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية الرسمية، أضاف "سنجري استفتاء هذا العام. وبعد هذا الاستفتاء، سنتوجه إلى قادة الاتحاد الروسي كي يقبلوا (انضمامنا) إلى روسيا".