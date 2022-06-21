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اجتماع عسكري رفيع المستوى بين إسرائيل وأميركا

Lebanon 24
21-06-2022 | 07:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن اجتماع عمل "استراتيجي-عملياتي" بدأ اليوم الثلاثاء بمشاركة عسكريين رفيعي المستوى من الجيش الإسرائيلي وجنرالات من هيئات الأركان المشتركة في الجيش الأميركي.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الاجتماع يجري في إطار انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.
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ويحضر الاجتماع نائب قائد القيادة المركزية الأدميرال جيمس مالوي، وقائد سلاح الجو في القيادة الجنرال جرجوري جيلوي، وقائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر، وقادة آخرون.
 
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