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عربي-دولي

رئيس وزراء يُمارس "اليوغا" (صورة)

Lebanon 24
21-06-2022 | 07:17
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شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نشاط احتفالي بمناسبة يوم اليوغا العالمي.  

وظهر رئيس الحكومة الهندية في مشهد مصور بين أعداد كبيرة من الرجال والنساء المنظمين في صفوف دقيقة وهو يؤدي مع الآخرين حركات يوغا متنوعة، وفقا لتعليمات من صوت يشرف على هذه الرياضة الشهيرة بخصوصيتها.
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وبهذه المناسبة وصف رئيس الوزراء الهندي مودي اليوغا بأنها أصبحت أساس للتعاون العالمي، ما يمنح البشرية إيمانا بأسلوب حياة صحي، وبأنها تجلب السلام لجميع الأمم وأنها للبشرية جمعاء.
 
 
رئيس الوزراء الهندي يمارس رياضة
 
(روسيا اليوم)

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