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عربي-دولي

هل بوتين مصاب بمرض عضال؟

Lebanon 24
21-06-2022 | 09:28
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منذ شنت روسيا حملتها العسكرية على أوكرانيا، تحوم التكهنات حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما إذا كان مصابا بمرض عضال، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، نفى تلك الإشاعات، قائلا إن الرئيس "كان يلعب الهوكي بالأمس".
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وفي كل مرة يطل فيها فلاديمير بوتين أمام الكاميرات، تنتشر تساؤلات عما إذا كانت تظهر عليه علامات المرض، لا سيما من جانب وسائل الإعلام الغربية.

ولدحض هذه التكهنات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأميركية: "يمكنني أن أخبرك بشيء واحد، أنه بالأمس، في فترة ما بعد الظهر، لعب الهوكي. بالأمس كان يلعب الهوكي، ففكر أنت كيف هي صحته!".

ووصف المتحدث التقارير حول صحة الرئيس الروسي بـ"السخيفة"، ونفى عدة مرات أنه مصاب بمرض عضال، كما ذكرت بعض صحف غربية.

كما أشار إلى الخطاب المطول الذي ألقاه بوتين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، الأسبوع الماضي، لتبديد التكهنات.

وقال إن الرئيس الروسي "تحدث لمدة ثلاث ساعات ونصف قبل أن يشارك في حلقة نقاش"، مضيفا: "فكر فقط، إذا كان يمكن لرجل غير سليم أن يقوم بذلك".

 
(سكاي نيوز)
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