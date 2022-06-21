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عربي-دولي
واشنطن تعيد فرض حظر شبه كامل لاستخدام الألغام الأرضية وتصنيعها
Lebanon 24
21-06-2022
|
12:30
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أعلن البيت الأبيض عن إعادة فرض حظر شبه كامل لاستخدام الألغام الأرضية وتصنيعها، مستثنيا منه الجيش المنتشر في مواجهة بيونغ يانغ في شبه الجزيرة الكورية.
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن الولايات المتحدة ستتّبع سياسة متوافقة مع "الاتفاقية الدولية لحظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأشخاص".
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وبهذا القرار تكون واشنطن قد عادت إلى السياسة التي كانت متّبعة قبل قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب السماح باستخدام هذه الألغام وإنتاجها.
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