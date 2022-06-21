الدول الأوروبية تتوصل إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

(سبوتنيك)

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أعلن مندوب وزارة الخارجية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية توصلت إلى توافق كامل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.