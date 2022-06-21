27
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصر والسعودية توقعان اتفاقية لبناء أكبر محطة كهرباء بالرياح في الشرق الأوسط
Lebanon 24
21-06-2022
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "أكوا باور السعودية" لبناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التقى رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، حيث أشارا إلى "العقد الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة الكهرباء، لتقوم الشركة باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح".
Advertisement
وأشاد رئيس الوزراء المصري بهذا العقد، وقال إنه "سيحقق نقلة في مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة في مصر".
ووقعت مصر والسعودية صباح اليوم 14 اتفاقية بقيمة استثمارات بلغت 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة هو والوفد المرافق معه، والتي بدأت مساء أمس الاثنين.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وتسعى مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة من خلال دعوة المستثمرين وخاصة من الدول الخليجية، وتقديم تسهيلات ورخص خاصة، وإطلاق حزمة من المشاريع والخطط الاستثمارية أمام المستثمرين.
(روسيا اليوم)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
03:15 | 2022-06-21
21/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
03:21 | 2022-06-21
21/06/2022 03:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:30 | 2022-06-21
يعود تاريخ بعضها لآلاف السنين.. نقل قطع أثرية من متاحف في صنعاء إلى أماكن مجهولة
23:30 | 2022-06-21
ما هي القلادة التي أهداها العاهل الأردني للأمير محمد بن سلمان؟
23:14 | 2022-06-21
مسؤول يمني : الكرة في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين
23:00 | 2022-06-21
رئيس الحكومة الليبية المكلف: السلطة لا تكون بالقوة
18:01 | 2022-06-21
انتخابات إسرائيل المقبلة: استفتاء على نتنياهو... ومنصور عباس
17:46 | 2022-06-21
روسيا للأوروبيين: لن نصمت على "حصار كالينينغراد"
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 06:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
22/06/2022 06:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
22/06/2022 06:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact